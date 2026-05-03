Трамп сделал заявление о мирных предложениях Ирана: какое решение приняли США

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрел новое предложение Ирана по окончанию войны и отклонил его. Он также добавил, что военная ситуация "идет очень хорошо".

Об этом сообщает Clash Report.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что позицию Соединенных Штатов по предложению Тегерана передали Ирану через Пакистан.

По его словам, эта позиция рассматривается, а после окончательного обсуждения Тегеран объявит свой ответ.

Что предлагал Иран по окончанию войны

Ранее стало известно, что Иран предложил трехэтапный план прекращения войны. Первый этап предполагает прекращение боевых действий и переход от режима тишины к постоянному миру примерно в течение 30 дней.

Также в рамках первого этапа речь идет о восстановлении Ормузской зоны, постепенном снятии блокады США и взаимном ненападении, в том числе с участием Израиля.

Второй этап касается ядерного соглашения. Иран предлагает заморозить обогащение урана на срок до 15 лет, а затем ограничить его уровнем 3,6%, что соответствует гражданскому использованию. Демонтаж ядерных объектов документа не предусматривается.

Третий этап носит долгосрочный характер и предполагает начало переговоров по безопасности на Ближнем Востоке.

Война в Иране – последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, представит президенту Дональду Трампу новые планы возможных военных действий в Иране. Этот доклад может свидетельствовать о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах.

Ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.

Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».

