Трамп сделал заявление о мирных предложениях Ирана: какое решение приняли США
Дональд Трамп заявил, что рассмотрел и отклонил новое предложение Ирана.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрел новое предложение Ирана по окончанию войны и отклонил его. Он также добавил, что военная ситуация "идет очень хорошо".
Об этом сообщает Clash Report.
В то же время представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что позицию Соединенных Штатов по предложению Тегерана передали Ирану через Пакистан.
По его словам, эта позиция рассматривается, а после окончательного обсуждения Тегеран объявит свой ответ.
Что предлагал Иран по окончанию войны
Ранее стало известно, что Иран предложил трехэтапный план прекращения войны. Первый этап предполагает прекращение боевых действий и переход от режима тишины к постоянному миру примерно в течение 30 дней.
Также в рамках первого этапа речь идет о восстановлении Ормузской зоны, постепенном снятии блокады США и взаимном ненападении, в том числе с участием Израиля.
Второй этап касается ядерного соглашения. Иран предлагает заморозить обогащение урана на срок до 15 лет, а затем ограничить его уровнем 3,6%, что соответствует гражданскому использованию. Демонтаж ядерных объектов документа не предусматривается.
Третий этап носит долгосрочный характер и предполагает начало переговоров по безопасности на Ближнем Востоке.
Война в Иране – последние новости
Напомним, ранее сообщалось, что командующий Центральным командованием США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг, 30 апреля, представит президенту Дональду Трампу новые планы возможных военных действий в Иране. Этот доклад может свидетельствовать о том, что Трамп серьезно рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах.
Ранее сообщалось, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, пока Тегеран не согласится на американские условия по отказу от ядерного оружия. «Блокада эффективнее бомбардировки», — заявил Дональд Трамп.
Между тем, иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что любые попытки Соединенных Штатов Америки блокировать порты в Иране «обречены на провал».