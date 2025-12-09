- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1948
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сделал заявление о необходимости выборов президента в Украине
Трамп считает, что сейчас важное время для проведения выборов в Украине:
Президент США Дональд Трамп высказался о том, что пора провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их "давно не было".
Об этом он заявил в интервью Politico.
По его словам, якобы Киев "использует войну, чтобы не проводить выборы". Впрочем, высказался американский президент, "украинский народ должен иметь такой выбор".
"И, возможно, Зеленский бы победил. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже перестает быть демократией", - подчеркнул Трамп, добавив, что это "уже не демократия".
Как сообщалось, во время пресс-конференции в конце ноября "фюрер" РФ Владимир Путин вновь высказался о якобы "нелегитимности" украинского лидера. Мол, это делает невозможным юридически обязывающее соглашение. А потому, нагло заявил Путин, украинцам следует провести выборы.
Напомним, в феврале этого года Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов", поскольку в стране из-за военного положения не состоялись выборы. Отметим, что этой фразой американский лидер повторил нарративы Кремля о "нелегитимности" украинского лидера.