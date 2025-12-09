Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп высказался о том, что пора провести президентские выборы в Украине, потому что, мол, их "давно не было".

Об этом он заявил в интервью Politico.

По его словам, якобы Киев "использует войну, чтобы не проводить выборы". Впрочем, высказался американский президент, "украинский народ должен иметь такой выбор".

"И, возможно, Зеленский бы победил. Я не знаю, кто бы победил, но выборов у них давно не было. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже перестает быть демократией", - подчеркнул Трамп, добавив, что это "уже не демократия".

Как сообщалось, во время пресс-конференции в конце ноября "фюрер" РФ Владимир Путин вновь высказался о якобы "нелегитимности" украинского лидера. Мол, это делает невозможным юридически обязывающее соглашение. А потому, нагло заявил Путин, украинцам следует провести выборы.

Напомним, в феврале этого года Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов", поскольку в стране из-за военного положения не состоялись выборы. Отметим, что этой фразой американский лидер повторил нарративы Кремля о "нелегитимности" украинского лидера.

