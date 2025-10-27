Трамп сделал заявление о новых санкциях против России и ее "замороженных" активах в ЕС

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп ответил, должен ли Евросоюз использовать «замороженные» российские активы для обороны Украины, и введет ли Вашингтон новые санкции против России.

Эти вопросы американский лидер прокомментировал в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One.

«Спросите ЕС. Я не причастен. Это дело ЕС», — ответил Трамп относительно российских активов.

Также он прокомментировал вероятность введения дополнительных американских санкций против России.

«Вы увидите», — коротко сказал президент США.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что вопрос передачи «замороженных» российских активов Украине должен быть решен на заседании Евросовета в декабре. Наибольшие опасения относительно взятия на себя ответственности за передачу активов (около 185 млрд евро) выражает Бельгия, где хранится большинство средств Центрального банка РФ. Польша пытается убедить Бельгию, предлагая механизм общей общеевропейской ответственности.

В то же время, по данным Reuters, администрация Трампа подготовила новый «арсенал» дополнительных санкций против России, которые будут применены, если война против Украины не прекратится. Эти меры направлены против банковского сектора и транспортной инфраструктуры для экспорта нефти. Вашингтон теперь давит на европейских союзников, чтобы те сделали «следующий большой шаг».