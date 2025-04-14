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Трамп сделал заявление о "очень хороших предложениях" по перемирию
Президент США в очередной раз подчеркивает, мол, стремится остановить войну.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "очень хорошие предложения" о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.
Об этом американский лидер сказал во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букелле. сообщает РБК.Украина.
"Я хочу остановить убийства. И я думаю, что мы хорошо продвигаемся в этом плане. Я думаю, что очень скоро у нас будут очень хорошие предложения", – заявил американский президент.
Напомним, духовный советник президента США Марк Бернс сделал жесткое заявление о диктаторе РФ Владимире Путине после атаки на Сумы. В частности, он призвал все религиозные общины мира осудить Россию.