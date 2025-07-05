Трамп сделал заявление о Путине и помощи Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина будет получать американскую военную помощь, поскольку российский президент Владимир Путин «хочет продолжать убивать людей».

Об этом он заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One.

Дональд Трамп назвал свой телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским «очень хорошим» и «стратегическим».

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Отвечая на вопрос журналистов относительно будущей военной помощи Украине от США, американский лидер заверил, что она будет предоставляться.

«Мы помогали им и будем продолжать помогать. Это достаточно сложная ситуация. Посмотрим, что будет дальше», — сказал он.

При этом он вспомнил свой последний разговор с президентом РФ. Владимиром Путиным, повторив, что очень им недоволен.

«Я уже говорил вам, что был очень недоволен разговором с президентом Путиным. Мне кажется, что он хочет идти до конца и просто продолжать убивать людей. Ничего хорошего. Это нехорошо. Я был этим недоволен», — подчеркнул Дональд Трамп.

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Напомним, газета New York Post, которую называют любимым изданием Трампа, опубликовала редакционную статью, в которой призвала американского президента «не наказывать» Украину, приостанавливая необходимую для противостояния российской агрессии военную помощь.