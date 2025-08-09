Трамп сделал заявление о развитии событий между Украиной и РФ

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас видит шанс для заключения мирного соглашения между Украиной и агрессором Российской Федерации.

Об этом он заявил журналистам после подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном 8 августа.

"Я думаю, моя интуиция действительно подсказывает мне, что у нас есть шанс", - ответил американский лидер на вопрос о возможности заключения мирного соглашения - как между двумя странами Южного Кавказа.

По его словам, это вопрос, нуждающийся в решении.

Трампа также спросили, будет ли его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным последним шансом для Кремля. Впрочем, президент США не согласился с таким высказыванием.

"Мне не нравится использовать термин "последний шанс". Они (Зеленский и Путин - Ред.) два очень умных человека", - сказал глава Белого дома.

Напомним, что стало известно, что Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска. Впрочем, другие подробности в Вашингтоне не озвучили. В Кремле эту информацию подтвердили.

Между тем, источники издания The Wall Street Journal сообщили, что Путин назвал свои условия для мира с Украиной. В частности, на первом этапе Украина должна вывести войска из Донецкой области, после чего фронт будет заморожен. Кроме того, Луганская область и Крым остаются под контролем России.

В свою очередь, Axios пишет, что США, Украина и Европа готовят общую позицию перед встречей Трампа и Путина. За издание Axios, в Киеве и среди союзников по НАТО существует обеспокоенность тем, что президент США может согласиться на предложения "фюрера" по завершению войны без учета интересов Украины и партнеров.