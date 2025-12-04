Трамп сделал заявление о результатах встречи Виткоффа и Кушнера с Путиным: доволен ли президент

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

Встреча американского спецпосланника Стива Виткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с диктатором РФ Владимиром Путиным в Кремле была «достаточно хорошей». Впрочем, пока неизвестно, каков будет ее результат.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете, сообщает Bloomberg .

"Что получится из этой встречи, я вам сказать не могу, потому что для танго нужны двое. Думаю, мы с ними кое-что неплохо проработали - очень довольны", - высказался американский лидер.

Реклама

По его словам, дальнейшие перспективы мирных переговоров по Украине непонятны, хотя встреча была "хорошей":

"Я не знаю, что делает Кремль, но могу сказать, что у Виткоффа и Кушнера была достаточно хорошая встреча с Путиным", - сказал он.

Трампа говорит, что, по словам Виткоффа и Кушнера, "фюрер" Путин вроде бы хочет покончить с войной. Мол, "таким было их впечатление".

"Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Честно говоря, думаю, он хотел бы торговать с Соединенными Штатами Америки, вместо того, чтобы, знаете ли, терять тысячи солдат каждую неделю. Но у них сложилось твердое впечатление, что он хотел бы заключить соглашение", - рассказал глава Белого дома.

Реклама

Напомним, 2 декабря в Москве состоялись переговоры представителей США и России по обсуждению мирного плана . Диктатор РФ Владимир Путин встретился с представителями Дональда Трампа – спецпосланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. В Кремле заявили, мол, компромиссного варианта плана по Украине пока нет.

Впрочем, говорит спикер диктатора Дмитрий Песков, Путин мирного плана не отклонил. Вроде бы во время встречи состоялся "прямой обмен мнениями" между Вашингтоном и Москвой. Представитель Кремля говорит, что "что-то было принято, что-то отмечено как непринятое".