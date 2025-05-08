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Трамп сделал заявление о роли Китая в урегулировании войны между Украиной и Россией
Президент США заявил, что надеется на успех усилий Пекина в миротворческом процессе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Китай принял участие в миротворческом процессе для завершения войны между Украиной и Россией.
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме в четверг, 8 мая.
Когда Трампа спросили, может ли, по его мнению, Китай помочь «ликвидировать разрыв между Украиной и Россией», американский президент отметил, что участие Пекина было бы целесообразным. Трамп также добавил, что надеется на успех усилий Китая.
По его словам, прекращение огня в Украине было бы большим достижением. Поэтому США прилагают все усилия в этом направлении и сейчас близки к достижению успеха.
«Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки к этому», — подчеркнул Дональд Трамп.
Напомним, Россия и Китай заговорили о «мире в Украине». В то же время, они обвинили США в попытках дестабилизировать ситуацию и усилить сдерживание Москвы и Пекина.