Трамп сделал заявление о российской угрозе в Гренландии
«Это будет сделано!!!» — Дональд Трамп объявил о готовности США самостоятельно решить вопрос российской угрозы в Гренландии.
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Дании из-за ситуации в Гренландии. По его мнению, Копенгаген в течение десятилетий игнорировал призывы НАТО по сдерживанию российской угрозы на стратегическом острове.
Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что Дания не смогла отвести российскую угрозу от Гренландии.
«НАТО уже 20 лет говорит Дании, что „вы должны отвести российскую угрозу от Гренландии“. К сожалению, Дания не смогла ничего с этим сделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!» — говорится в заявлении президента США.
Пока ни Дания, ни НАТО не комментировали эти слова главы Белого дома.
Посягательство Трампа на Гренландию и реакция мира
Напомним, на прошлой неделе Трамп заявил, что США должны установить контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности и завершения строительства оборонной системы «Золотой купол». Президент подчеркнул, что такой шаг сделает невозможным захват стратегического острова Россией или Китаем, что было бы неприемлемым. По мнению президента США, американская власть над Гренландией сделает НАТО значительно более грозным и эффективным, тогда как без американского влияния Альянс теряет свою силу сдерживания.
Трамп также объявил о введении поэтапных пошлин на товары из восьми стран НАТО (Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии) из-за их присутствия в Гренландии. Президент США обвинил европейских союзников в создании опасности для планеты.
ЕС готовит беспрецедентный ответ на ультиматум Трампа по покупке Гренландии, рассматривая это как самый глубокий кризис в истории трансатлантических отношений. Брюссель рассматривает два сценария: введение зеркальных пошлин на американские товары и первую в истории активацию «торговой базуки» — Инструмента противодействия принуждению, что позволяет блокировать инвестиции и услуги IT-гигантов США.