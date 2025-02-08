Трамп сделал заявление о сотрудничестве с Ким Чен Ином

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время своего второго срока планирует продолжить сотрудничество с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигеру Исибой, пишет CNN.

Американский лидер назвал "очень большим благом для всех то, что мы с ним ладим".

"Я могу сказать вам, что Японии нравится эта идея, потому что их отношения с ним не очень хорошие", — подчеркнул Трамп, имея в виду налаживание отношений с КНДР.

По словам Трампа, он сможет иметь отношения не только с Ким Чен Ином, но и с другими людьми в мире, где, "кажется, есть сложности".

"Я думаю, что это огромное преимущество для мира, а не только для Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

Напомним, российский "фюрер " Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с Дональдом Трампом , президентом США. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона.

Читайте также:

Трамп поручил Илону Маску пересмотреть расходы на Минобороны США