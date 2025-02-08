Трамп сделал заявление о сотрудничестве с Ким Чен Ином

Президент США амбициозно выразил мнение, что сможет наладить отношения со многими политиками.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что во время своего второго срока планирует продолжить сотрудничество с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином.
Об этом он сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигеру Исибой, пишет CNN.
Американский лидер назвал "очень большим благом для всех то, что мы с ним ладим".
"Я могу сказать вам, что Японии нравится эта идея, потому что их отношения с ним не очень хорошие", — подчеркнул Трамп, имея в виду налаживание отношений с КНДР.
По словам Трампа, он сможет иметь отношения не только с Ким Чен Ином, но и с другими людьми в мире, где, "кажется, есть сложности".
"Я думаю, что это огромное преимущество для мира, а не только для Соединенных Штатов", – подчеркнул он.
Напомним, российский "фюрер " Владимир Путин заявил, что готов ко встрече с Дональдом Трампом , президентом США. Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона.
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