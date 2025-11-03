ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

Трамп сделал заявление о войне, "последней капле" и Путине

Комментируя войну в Украине, Трамп сказал, что иногда следует позволить сторонам продолжать сражаться.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, что он будет считать «последней каплей», которая докажет, что президент России Владимир Путин действительно не готов закончить войну против Украины.

Об этом американский лидер высказался во время разговора с журналистами 2 ноября на борту своего президентского самолета.

Ответом Трампа стало то, что иногда сторонам следует позволить воевать дальше.

«Последней капли нет. Иногда надо дать им сражаться, и они сражаются, они воюют. И это тяжелая война для Путина. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. И это было трудно для для Украины. Это трудно для обоих», — сказал Трамп.

Президент США также в очередной раз повторил — ему казалось, что войну в Украине будет легче уладить.

К слову, Трамп также заявил, что ему якобы удалось прекратить восемь войн в мире, используя метод пошлин. В то же время он отметил, что этот метод не действует с Путиным, поскольку США не ведут много бизнеса с Россией. Хотя, по словам главы Белого дома, хозяин Кремля «хочет торговать» с Америкой.

Дата публикации
Количество просмотров
218
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie