Трамп сделал заявление о войне, "последней капле" и Путине

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, что он будет считать «последней каплей», которая докажет, что президент России Владимир Путин действительно не готов закончить войну против Украины.

Об этом американский лидер высказался во время разговора с журналистами 2 ноября на борту своего президентского самолета.

Ответом Трампа стало то, что иногда сторонам следует позволить воевать дальше.

«Последней капли нет. Иногда надо дать им сражаться, и они сражаются, они воюют. И это тяжелая война для Путина. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. И это было трудно для для Украины. Это трудно для обоих», — сказал Трамп.

Президент США также в очередной раз повторил — ему казалось, что войну в Украине будет легче уладить.

К слову, Трамп также заявил, что ему якобы удалось прекратить восемь войн в мире, используя метод пошлин. В то же время он отметил, что этот метод не действует с Путиным, поскольку США не ведут много бизнеса с Россией. Хотя, по словам главы Белого дома, хозяин Кремля «хочет торговать» с Америкой.