Трамп сделал заявление о возврате США потраченных на Украину денег

Дональд Трамп утверждает, что сейчас США не теряют, а зарабатывают на помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп убежден, что Вашингтон сможет полностью компенсировать расходы на поддержку Украины, осуществленные во времена администрации Джо Байдена, благодаря стратегическим экономическим соглашениям.

Об этом шла речь в трансляции Белого дома.

Во время разговора с журналистами Трамп заявил, что война в Украине сейчас не является финансовым бременем для Соединенных Штатов. По его словам, США не только не несут убытки, но и получают прибыль.

«Более того, мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена — Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их», — отметил президент США.

Он также подчеркнул, что заключенное соглашение по редкоземельным металлам позволило Украине уже вернуть Вашингтону значительную часть потраченных средств. Трамп убежден, что объемы возмещения еще будут расти.

«Теперь я вернул значительную часть, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам, вошли в сферу редкоземельных металлов, и мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги», — резюмировал глава Белого дома.

Напомним, Украина и США 30 апреля 2025 года подписали историческое соглашение о добыче более 50 видов полезных ископаемых, предусматривающее создание паритетного Инвестиционного фонда восстановления (50/50). Документ охватывает литий, титан, редкоземельные металлы, нефть и газ, но касается исключительно новых месторождений, сохраняя полный государственный контроль над недрами. Трамп назвал соглашение способом «обезопасить деньги США» и инструментом защиты Украины через американское присутствие, тогда как Киев рассматривает его как стратегический шаг к модернизации и привлечения технологий DFC без новых долговых обязательств.

