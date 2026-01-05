Трамп сделал заявление о возврате США потраченных на Украину денег

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп убежден, что Вашингтон сможет полностью компенсировать расходы на поддержку Украины, осуществленные во времена администрации Джо Байдена, благодаря стратегическим экономическим соглашениям.

Об этом шла речь в трансляции Белого дома.

Во время разговора с журналистами Трамп заявил, что война в Украине сейчас не является финансовым бременем для Соединенных Штатов. По его словам, США не только не несут убытки, но и получают прибыль.

Реклама

«Более того, мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена — Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их», — отметил президент США.

Он также подчеркнул, что заключенное соглашение по редкоземельным металлам позволило Украине уже вернуть Вашингтону значительную часть потраченных средств. Трамп убежден, что объемы возмещения еще будут расти.

«Теперь я вернул значительную часть, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам, вошли в сферу редкоземельных металлов, и мы вернем много этих денег. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги», — резюмировал глава Белого дома.

Напомним, Украина и США 30 апреля 2025 года подписали историческое соглашение о добыче более 50 видов полезных ископаемых, предусматривающее создание паритетного Инвестиционного фонда восстановления (50/50). Документ охватывает литий, титан, редкоземельные металлы, нефть и газ, но касается исключительно новых месторождений, сохраняя полный государственный контроль над недрами. Трамп назвал соглашение способом «обезопасить деньги США» и инструментом защиты Украины через американское присутствие, тогда как Киев рассматривает его как стратегический шаг к модернизации и привлечения технологий DFC без новых долговых обязательств.