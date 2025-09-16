- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1861
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сделал заявление о Зеленском и мирном соглашении
Трамп выступил с заявлением относительно войны в Украине, подчеркнув необходимость мирного соглашения со стороны Зеленского.
Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется заключить соглашение» для завершения войны с Россией.
Об этом сообщает Clash Report.
«Зеленскому придется заключить мирное соглашение», — сказал глава Белого дома.
На какое соглашение придется пойти лидеру Украины, Трамп не уточнил.
Он добавил, что Европа должна прекратить покупать нефть у россиян.
«Я хочу, чтобы они прекратили. Я хочу, чтобы эта война прекратилась", - сказал Трамп.
На какое соглашение придется пойти президенту Украины президент США не объяснил.
Напомним, накануне Трамп заявил, что войну в Украине оказалось «очень сложно» завершить. Основным препятствием для мира он считает личную «ненависть» между Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Впоследствии президент США сказал, что когда Путин хотел заключить мирное соглашение — Зеленский якобы не хотел. Теперь президент Украины хочет это сделать, а желание лидера РФ — под вопросом.
А еще Трамп заявил, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным маловероятны из-за глубокой личной вражды.