Трамп сделал заявление о Зеленском и мирном соглашении

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «придется заключить соглашение» для завершения войны с Россией.

Об этом сообщает Clash Report.

«Зеленскому придется заключить мирное соглашение», — сказал глава Белого дома.

Реклама

На какое соглашение придется пойти лидеру Украины, Трамп не уточнил.

Он добавил, что Европа должна прекратить покупать нефть у россиян.

«Я хочу, чтобы они прекратили. Я хочу, чтобы эта война прекратилась", - сказал Трамп.

На какое соглашение придется пойти президенту Украины президент США не объяснил.

Реклама

Напомним, накануне Трамп заявил, что войну в Украине оказалось «очень сложно» завершить. Основным препятствием для мира он считает личную «ненависть» между Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии президент США сказал, что когда Путин хотел заключить мирное соглашение — Зеленский якобы не хотел. Теперь президент Украины хочет это сделать, а желание лидера РФ — под вопросом.

А еще Трамп заявил, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным маловероятны из-за глубокой личной вражды.