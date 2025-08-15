ТСН в социальных сетях

Политика
1774
1 мин

Трамп сделал заявление об ударах Путина по Украине перед саммитом на Аляске

По словам Трампа, атаки по Украине «вредят» Путину.

Ирина Лабьяк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Президент США Дональд Трамп прокомментировал российские удары по Украине, которые страна-агрессор нанесла в ночь на 15 августа — перед саммитом на Аляске.

Об этом американский лидер сказал журналистам на борту самолета Air Force One.

Журналисты спросили у Трампа о новой волне российских ударов по Украине прошлой ночью, накануне сегодняшних переговоров. По словам главы Белого дома, президент России Владимир Путин считает, что атаки на Украину «придают ему силы», хотя на самом деле «это ему вредит».

«Я думаю, они пытаются вести переговоры. Он пытается подготовить почву. Я имею ввиду, в его понимании это помогает ему заключить более выгодное соглашение. На самом деле это ему вредит«, — высказался президент США.

Напомним, в ночь на 15 августа Россия ударила по Украине 97 дронами различных типов и двумя баллистическими ракетами. Воздушные силы ВСУ сообщили о попадании ракет и 34 беспилотников на 13 локациях.

Перед вылетом на Аляску для встречи с Путиным Трамп также сообщил, что ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине. По словам президента США, среди тем саммита — территориальные обмены, гарантии безопасности и экономические отношения. Он отметил, что цель встречи — остановка боевых действий и создание условий для долгосрочного мира и стабильности в Украине.

