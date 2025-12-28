Трамп сделал заявление относительно дедлайна для мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго ответил на вопрос о дедлайне для заключения мирного соглашения.

Об этом стало известно из прямой трансляции телеканала Fox News.

По словам американского президента, никаких крайних сроков для заключения сделки нет.

«У меня нет никакого дедлайна. Моя задача — это закончить, остановить эту войну», — сказал он.

Напомним, 28 декабря в городе Палм-Бич, штат Флорида, проходит встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, на которой лидеры обсудят мирный план по завершению войны в Украине.

После этого разговора Зеленский и Трамп позвонят европейским лидерам

Перед переговорами с Зеленским президент США провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.