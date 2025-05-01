Трамп сделал заявление по соглашению о полезных ископаемых, которое подписали Украина и США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает Штатам выгоду, что значительно превосходит вложенные средства.

Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала NewsNation.

«Сегодня мы заключили соглашение, в рамках которого теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов«, — сказал Трамп.

Реклама

По его словам, именно такую сумму предыдущий президент США Джо Байден передал Украине в виде наличных денег и военной техники.

«Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать и делать то, что должны. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы», — рассказал Трамп.

Напомним, в ночь на 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о полезных ископаемых. Согласно ему, оба государства создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в страну. Как отметила Свириденко, соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.