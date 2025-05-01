ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
14k
Время на прочтение
1 мин

Трамп сделал заявление по соглашению о полезных ископаемых, которое подписали Украина и США

Дональд Трамп сказал, что США получат от соглашения с Украиной о полезных ископаемых больше вложенного.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает Штатам выгоду, что значительно превосходит вложенные средства.

Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала NewsNation.

«Сегодня мы заключили соглашение, в рамках которого теоретически получаем гораздо больше, чем 350 миллиардов долларов«, — сказал Трамп.

По его словам, именно такую сумму предыдущий президент США Джо Байден передал Украине в виде наличных денег и военной техники.

«Мы заключили соглашение, в рамках которого наши деньги в безопасности, и мы можем начать добывать и делать то, что должны. Это также хорошо для Украины, потому что американское присутствие на месте раскопок поможет защитить страну и предотвратить вмешательство злоумышленников в районе, где будут проводиться работы», — рассказал Трамп.

Напомним, в ночь на 1 мая министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали соглашение о полезных ископаемых. Согласно ему, оба государства создадут Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в страну. Как отметила Свириденко, соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie