Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / © Associated Press

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что президент США Дональд Трамп «сдвинул с места тупик», решившись предложить Украине бесценное — гарантии безопасности. Из-за этого «мир теперь на шаг ближе».

Об этом Джонсон написал в своей колонке для Daily Mail.

Британский политик заявил о приподнятом и оптимистичном настроении его украинских друзей после саммита в Белом доме 18 августа. Они назвали серию встреч в Вашингтоне между Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами не просто хорошей, а как они сказали: «это лучшее, что было до сих пор».

Гарантии безопасности для Украины

«После ужасного зрелища, которому мы все стали свидетелями, когда Путину устроили красную дорожку в Аляске, теперь они считают, что находятся на пороге получения чего-то бесценного — предложения, на которое не решился ни один предшественник Дональда Трампа. Речь идет о гарантиях безопасности — то есть о соглашении по принципу „один за всех и все за одного“, — говорится в колонке Джонсона.

По его словам, это означает, что в случае нападения на Украину все подписанты соглашения немедленно станут на ее защиту.

Бывший британский премьер считает единственным путем избежать третьего вторжения РФ в Украину и достичь длительного мира предоставление гарантий безопасности, подобных статье пятой НАТО. Их обеспечили бы страны, составляющие основу военной силы Альянса, и другие партнеры — в частности Австралия. По словам Трампа, ведущую роль в этом будут играть европейцы, но США будут иметь «координирующую» функцию.

«Это чрезвычайно важно, ведь любая такая система и в дальнейшем будет опираться на американскую логистику и разведку. И я не сомневаюсь, что США сделают значительно больше. Сам Трамп неоднократно отказывался исключать возможность присутствия американских военных на земле», — отметил Джонсон.

Он указал на усиление обязательств Запада по гарантиям безопасности Украины — теперь их обеспечивает не только Европа, «но и самая мощная военная сила мира».

По словам политика, это также огромное достижение президента Владимира Зеленского, который постепенно выводит Украину из «серой зоны» и переводит ее в лагерь демократических государств, ориентированных на Запад, чью свободу поддерживают США.

Мирное соглашение — под вопросом

По мнению экс-премьера Британии, Украину ждет фантастическая перспектива — «если нам удастся достичь этой договоренности. Но это — очень большое „если“.

«Несмотря на волну оптимизма, украинцы прекрасно понимают: от гарантий безопасности нет пользы, если не существует самого мира, который эти гарантии должны защищать. Возможно, Путин действительно хочет мира, как говорит Трамп, но только на своих условиях — а нынешние его условия являются абсурдными. (…) Иначе говоря, Путин хочет, чтобы украинцы собственноручно подписали себе стратегический смертный приговор», — говорится в колонке.

Джонсон отметил, что перспектива получить западные гарантии безопасности вдохновляет, но лучшей гарантией безопасности Украины остаются и всегда будут герои ВСУ. Они нуждаются в укреплениях на Донбассе и земле.

Политик напомнил, что даже в случае согласия Зеленского на требование Путина о передаче огромного куска суверенной территории Украины, он сначала должен был бы изменить Конституцию. Еще важнее — Зеленский столкнулся бы с беспрецедентным возмущением общества.

«Путин сам прекрасно понимает, что это нереально, и именно поэтому он этого требует. Посмотрим, что произойдет на следующих встречах, но боюсь, что теперь российский лидер будет пытаться переложить вину на Зеленского, обвиняя его в «неуступчивости». Этого нельзя допустить», — отмечается в материале.

Надо усилить давление на Путина

По словам Джонсона, Путин будет пытать Украину, пока его не заставят остановиться. Чтобы закончить войну, нужно усилить давление на президента России. Это означает:

дальнейшую и наращенную военную поддержку Украины;

блокирование «теневого флота» РФ,

введение вторичных санкций против клиентов «теневого флота»,

конфискацию 300 млрд долл. замороженных российских активов.

«Если мы не будем действовать быстро и не нанесем удар по действительно болезненным местам, Россия цинично будет продолжать затягивать войну», — подчеркнул британский политик.

"Но Трамп по крайней мере смог посадить Путина за стол переговоров и сдвинул с места тупик. Предложив Украине настоящие гарантии безопасности, он наконец дал ответ на главный вопрос — вопрос о будущем Украины», — говорится в колонке.

По мнению Джонсона, только тогда, когда Путин окончательно осознает, что Украина стала долгосрочным союзником США и будет твердо защищена Вашингтоном, он поймет: у него нет другого выбора, кроме как отпустить Украину. Именно это откроет путь к длительному миру.

Напомним, по итогам встречи 18 августа в Вашингтоне Трамп пообещал, что США примут участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Глава Белого дома выразил мнение, что мирное соглашение между Киевом и Москвой можно будет заключить, даже если боевые действия продолжаются. Трамп анонсировал трехстороннюю встречу между ним, Путиным и Зеленским. Украинский и российский подтвердили готовность к такому формату. Президент США предложил обсудить возможный обмен территориями, учитывая текущую линию соприкосновения. Зеленский заявил, что будет обсуждать этот вопрос непосредственно с Путиным.