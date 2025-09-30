- Дата публикации
Категория
Политика
Трамп сегодня выступит с заявлением в Белом доме
На данный момент неизвестно, чего именно будет касаться выступление Дональда Трампа, но это произойдет после его встречи с генералами и адмиралами.
Президент США Дональд Трамп планирует 30 сентября в Белом доме сделать заявление. Пока неизвестно, чего именно будет касаться заявление американского лидера.
Об этом свидетельствует информация в расписании Белого дома.
Согласно данным расписания, во вторник Трамп встречается с американскими генералами и адмиралами на базе морской пехоты в штате Вирджиния. Эту встречу созвал министр обороны США Пит Хегсет.
Свое заявление в Белом доме Трамп планирует сделать в 18:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее стало известно, что Трамп лично приедет на срочно созванное совещание высших военных руководителей 30 сентября. Инициированное Хегсетом собрание объединит сотни генералов и адмиралов. Участие президента повышает риск политизации мероприятия, поскольку он в последнее время активно привлекает военных во внутренние дела, в частности для борьбы с преступностью в городах и для патрулирования. Ранее Трамп заявил, что на встрече будут говорить «об успехах в военной сфере».