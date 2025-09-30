Трамп сегодня выступит с заявлением в Белом доме

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп планирует 30 сентября в Белом доме сделать заявление. Пока неизвестно, чего именно будет касаться заявление американского лидера.

Об этом свидетельствует информация в расписании Белого дома.

Согласно данным расписания, во вторник Трамп встречается с американскими генералами и адмиралами на базе морской пехоты в штате Вирджиния. Эту встречу созвал министр обороны США Пит Хегсет.

Реклама

Свое заявление в Белом доме Трамп планирует сделать в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп лично приедет на срочно созванное совещание высших военных руководителей 30 сентября. Инициированное Хегсетом собрание объединит сотни генералов и адмиралов. Участие президента повышает риск политизации мероприятия, поскольку он в последнее время активно привлекает военных во внутренние дела, в частности для борьбы с преступностью в городах и для патрулирования. Ранее Трамп заявил, что на встрече будут говорить «об успехах в военной сфере».