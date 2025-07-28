Трамп «съел на завтрак» Урсулу фон дер Ляен: Орбан прокомментировал соглашение ЕС и США

Премьер ВенгрииВиктор Орбан / © Associated Press

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп «съел фон дер Ляйен на завтрак» после того, как США и ЕС подписали рамочное торговое соглашение.

Об этом пишет Sky news.

Президент Дональд Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что США и ЕС достигли рамочного соглашения по торговому соглашению.

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Так, Трамп объявил о введении 15% общей пошлины на импорт из 27 стран Европейского Союза. Соглашение также предусматривает инвестиции ЕС в США на сумму 600 миллиардов долларов.

В рамках соглашения блок закупит американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов, а также американское военное оборудование.

«Это не сделка… Дональд Трамп съел фон дер Ляйен на завтрак. Именно так произошло, и мы подозревали, что это произойдет, поскольку президент США является тяжеловесом в переговорах, тогда как госпожа президент — легкомысленная фигура», — сказал Виктор Орбан, комментируя соглашение.

Сама фон дер Ляйен признала, что переговоры с Трампом были тяжелыми. Она сказала, что соглашение «принесет стабильность и предсказуемость».

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Это соглашение появилось после угроз Трампа с 1 августа ввести 30-процентную пошлину на весь импорт из европейского блока. Брюссель заявлял, что готов к ответным мерам.