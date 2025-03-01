Трамп сейчас не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом соглашения по ресурсам – Reuters

Сейчас неизвестно, будут ли переговоры возобновлены.

Американский президент Дональд Трамп пока не заинтересован в возобновлении обсуждения с Киевом соглашения по ресурсам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.

Трамп поехал в свою резиденцию во Флориде и не планирует возвращаться, сказал чиновник.

Ранее и сам Трамп говорил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуться к диалогу прямо сейчас, но он не может на это пойти.

Ранее сообщалось, о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, при каких условиях Украина готова подписать соглашение о полезных ископаемых.

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