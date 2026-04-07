Трамп шокировал заявлением, что ночью погибнет «целая цивилизация»

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что сегодня ночью «целая цивилизация погибнет».

Об этом говорится в его сообщении на странице в соцсети Truth Social.

Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда произошло полное и тотальное изменение режима, где преобладают другие, более умные и менее радикальные взгляды, возможно, произойдет что-то революционно замечательное — КТО ЗНАЕТ?», — отметил Трамп.

Также американский президент сделал сенсационное заявление, что якобы сегодня вечером состоится «важнейший момент в долгой и сложной истории мира».

«47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Благослови Боже Великий Народ Ирана», — добавил американский лидер.

Сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

Угрозы Трампа

Заметим, сегодня ночью заканчивается дедлайн Трампа для открытия заблокированного Ираном Ормузского пролива. В частности, об этом говорилось в его бранном сообщении, опубликованном в пасхальное воскресенье. Тогда американский лидер прибег к очень дерзким матам: «Открывайте этот *банный пролив, сумасшедшие уроды, или будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ!».

По его словам, вторник станет в Иране «Днем электростанций и Днем мостов — все в одном флаконе». Мол, «ничего подобного еще не было».

Кроме того, во время пасхальных мероприятий в Белом доме 6 апреля Трамп заявил, что Иран можно уничтожить за одну ночь. Более того, он предупреждал, будто «эта ночь может наступить уже завтра (7 апреля)». Он ведь дал Тегерану время до вторника, 20:00 по восточному времени, чтобы заключить соглашение.