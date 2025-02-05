Трамп шокировал заявлением о планах США по Сектору Газа и палестинцам

Президент Дональд Трамп заявил, что США возьмут под контроль Сектор Газа и разовьют его экономически после того, как палестинцев переселят в другое место. Эти действия разрушат десятилетия американской политики в отношении израильско-палестинского конфликта.

Об этом сообщает Reuters.

Трамп обнародовал свой неожиданный план на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 4 февраля, не сообщив конкретных деталей. Это заявление прозвучало после шокирующего предложения Трампа ранее о постоянном переселении более 2 млн палестинцев из Газы в соседние страны. Президент США назвал этот анклав "местом сноса".

"США возьмут под свой контроль Сектор Газа, и мы также сделаем с ним работу. Мы будем владеть им и будем отвечать за демонтаж всех опасных невзорванных бомб и другого оружия на месте. Мы собираемся развивать это, создавать тысячи и тысячи рабочих мест, и это будет то, чем может гордиться весь Ближний Восток. Я действительно вижу долгосрочную позицию собственности, и я вижу, что это принесет большую стабильность этой части Ближнего Востока", – сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, кто будет там жить, президент США сказал, что это может стать домом для "людей мира". Трамп взялся рекламировать эту узкую полосу как такую, что может стать "Ривьерой Ближнего Востока".

В то же время он не ответил прямо на вопрос о том, как и под какими властями США могут захватить и оккупировать Газу. Американская администрация, включая Трампа во время его первого президентского срока, избегала размещения там войск.

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Как отмечается в статье, Трамп может ожидать, что как союзники, так и враги будут решительно выступать против захвата Газы, и его предложение вызывает вопрос, захочет ли Саудовская Аравия присоединиться к восстановленному при посредничестве США толчка к исторической нормализации отношений с союзником Вашингтона Израилем.

Взятие под контроль Сектора Газы противоречило бы давней политике США и большинства международного сообщества, считавшего, что Газа станет частью будущего палестинского государства, в которое будет входить оккупированный Западный берег.

Несколько законодателей-демократов быстро осудили предложения президента-республиканца по Газе.

Реакция Биньямина Нетаньяху

В свою очередь Нетаньяху сказал, что Трамп "мыслит нестандартно со свежими идеями" и "проявляет готовность нарушить традиционное мышление".

Журналисты не исключают, что премьер Израиля почувствовал облегчение от того, что президент США не давил на него публично, чтобы тот поддерживал прекращение огня. Нетаньяху сталкивается с угрозами ультраправых членов его коалиции свергнуть его правительство, если он не возобновит боевые действия в Газе, чтобы уничтожить ХАМАС.

По обнародованной в январе оценке ущерба ООН, расчистка более 50 млн т оставшихся в Газе после бомбардировок Израиля обломков может занять 21 год и будет стоить до 1,2 млрд дол.

Трамп предлагает постоянное "переселение"

Экс-заместитель офицера национальной разведки США на Ближнем Востоке Джонатан Паникофф сказал, что если план Трампа будет реализован, арабский мир воспримет это как Вашингтон, не изучивший свои уроки по строительству нации в Ираке и Афганистане.

Ранее Трамп повторил свой призыв к Иордании, Египету и другим арабским государствам принять жителей Газы. Он заявил, что у палестинцев нет другого выхода, кроме как покинуть прибрежную полосу, которую необходимо восстановить спустя почти 16 месяцев разрушительной войны между Израилем и боевиками ХАМАС. Но в этот раз президент США заявил, что поддержит переселение палестинцев "навсегда", выходя за пределы своих предыдущих предложений, которые арабские лидеры уже решительно отвергли.

Принудительное перемещение населения Газы, вероятно, было бы нарушением международного права и вызвало бы яростное сопротивление не только в регионе, но и западных союзников Вашингтона. Некоторые правозащитники сравнивают эту идею с этнической чисткой.

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа Сами Абу Зухри осудил призывы Трампа к жителям Газы покинуть ее, назвав это "изгнанием с их земли".

"Мы считаем их (призывы Трампа – ред.) рецептом для создания хаоса и напряжения в регионе, потому что жители Газы не позволят таким планам пройти", – сказал Абу Зухри.

Президент США не предоставил никакой конкретной информации о том, как может быть реализован процесс переселения, но его предложение противоречит обязательствам предшественника Джо Байдена против массового перемещения палестинцев.

Экс-советник с Ближнего Востока в республиканской и демократической администрациях Аарон Дэвид Миллер сказал, что Трамп дал Нетаньяху "большой пас" своим объявлением по Газе.

"Он подтвердил почти все правые фантазии в Израиле", – сказал Миллер.

В свою очередь правительство Саудовской Аравии в своем заявлении отвергло любые попытки вытеснить палестинцев с их земли, и заявило, что не будет устанавливать отношения с Израилем без создания палестинского государства.

Критики осуждают экспансионистскую риторику Трампа

Некоторые критики утверждают, что экспансионистская риторика Трампа повторяет империализм старого стиля, предполагая, что она может поощрить Россию к войне в Украине и дать Китаю оправдание для вторжения на самовластный Тайвань.

Президент США назвал Сектор Газа давним "символом смерти и разрушения" и сказал, что палестинцев там следует размещать в "разных областях" в других странах. Трамп сказал, что США захватят Сектор Газа, "выровняют участок" и создадут экономическое развитие, но не сказал, как.

Трамп представил широкое, оптимистическое видение захвата Газы, избегая деталей того, как Соединенные Штаты завладеют анклавом и защитят его. Он также сделал расплывчатые заявления по поводу того, куда отправятся палестинские жители Газы, выразив уверенность, что Египет и Иордания возьмут многих из них, несмотря на то, что эти правительства уже отвергают эту идею.

Напомним, 18 января Израиль одобрил соглашение с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе.