Трамп, Си, Путин. / © Associated Press

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Диктатор России Владимир Путин пытался использовать трехсторонний саммит в Шэньчжэне для продвижения идеи нового передела мира и изменения государственных границ. Впрочем, желаемого «фюрер» не получил.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский высказался в ходе общения с журналистами.

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По словам главы государства, Китаю удалось не втянуть себя в этот сценарий. Президент подчеркнул, что саммит был «очень неудачным» для Кремля, потому что Путин не получил желаемых результатов.

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«Хотел ли Путин реальной Ялты? Да. В каком смысле? В смысле передела мира, изменения границ. Китай не дал себя втянуть», — подчеркнул украинский лидер.

В то же время Зеленский подверг критике попытки Кремля провести параллели между саммитом в Шэньчжэне и Ялтинской конференцией 1945-го. Он подчеркнул: если речь идет о закреплении победы над фашизмом, то за столом переговоров должна быть не РФ.

«Если бы действительно попытаться закрепить снова победу над фашизмом, то на этом саммите должны были быть Соединенные Штаты Америки, Европа и Украина. Вот точно без России», — заявил Зеленский.

По его словам, ответом хозяина Кремля на неудачу на саммите в Китае стал массированный обстрел Украины ночью и утром 20 ноября, в ходе которого РФ запустила 111 ракет.

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«Если Путин хотел вновь миру напомнить, кто он такой, мы и не забывали, что он террорист и убийца», — подчеркнул Зеленский.

Встреча Трампа, Си и Путина — подробности

В Китае 19 ноября на саммите АТЭС состоялась встреча лидеров КНР, США и РФ. По итогам переговоров они обнародовали общую декларацию. В документе говорится, что Трамп, Си Цзиньпин и Путин обсудили ряд тем, включая полномочия Международного уголовного суда, мировые поставки энергии, реформу ООН и распространение ядерного оружия.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Путин пытался показать равенство с Трампом и Си. Впрочем, лидер Китая подал ему показательный сигнал. В аэропорту «фюрера» встретил член Постоянного комитета Политбюро КНР Цай Ци, а тем временем Си Цзиньпин решил лично приветствовать Трампа. Это сигнализировало о том, что Россия является менее важным партнером по сравнению с США.

Отметим, что Bloomberg пишет, что то, как Китай организовал встречи лидеров, демонстрирует негласную дипломатическую иерархию Пекина и то, какое место в ней отводят иностранным гостям. В Китае дипломатические жесты имеют особое значение.

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