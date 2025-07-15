Трамп сказал, что будет делать, если Россия не заключит мирное соглашение в течение 50 дней

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал 50-дневный срок, который он предоставил России для заключения мирного соглашения с Украиной, и ожидающие Кремль меры, если он не достигнет мира.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту ABC News.

Трамп заявил, что если Россия не прекратит войну и не подпишет соглашение с Украиной через 50 дней, это будет очень плохо. Он четко дал понять, что «тарифы будут введены и другие санкции будут наложены».

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На вопрос репортера, почему Трамп дал Путину 50 дополнительных дней для ведения этой войны, президент США ответил, что не считает этот срок слишком длинным.

«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И это может произойти раньше.

Напомним, заявления Трампа прозвучали на фоне его договоренностей с НАТО по поводу нового способа поставки оружия Украине , где европейские союзники будут покупать американское вооружение для Киева.