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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Время на прочтение
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Трамп сказал, что будет делать, если Россия не заключит мирное соглашение в течение 50 дней

Дональд Трамп предупредил о последствиях для России, если мирное соглашение не будет заключено в течение 50 дней.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал 50-дневный срок, который он предоставил России для заключения мирного соглашения с Украиной, и ожидающие Кремль меры, если он не достигнет мира.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту ABC News.

Трамп заявил, что если Россия не прекратит войну и не подпишет соглашение с Украиной через 50 дней, это будет очень плохо. Он четко дал понять, что «тарифы будут введены и другие санкции будут наложены».

На вопрос репортера, почему Трамп дал Путину 50 дополнительных дней для ведения этой войны, президент США ответил, что не считает этот срок слишком длинным.

«Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И это может произойти раньше.

Напомним, заявления Трампа прозвучали на фоне его договоренностей с НАТО по поводу нового способа поставки оружия Украине , где европейские союзники будут покупать американское вооружение для Киева.

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Дата публикации
Количество просмотров
4155
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