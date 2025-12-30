- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп сказал, что Путин хочет видеть успешную Украину: что думает об этом Зеленский
Зеленский впервые прокомментировал, что думает о неоднозначном заявлении Трампа, заявившем, что Путин якобы хочет видеть Украину успешной.
Президент Владимир Зеленский рассказал, какие у него были ощущения, когда Дональд Трамп сказал, что Путин якобы хочет видеть преуспевающую Украину.
Об этом глава государства сказал в ответ на вопросы журналистов.
«Что касается слов Путина, что он хочет видеть Украину успешной, смотрите. Во-первых, никто Путину не верит. Я не знаю, что он сказал президенту Трампу, может, он и говорил такие слова, но веры в эти слова — ноль», — отметил президент.
Зеленский напомнил, что российская армия разрушает города и села Украины, когда-то успешные и преуспевающие.
«Если успехом называется то, что он сделал в Бахмуте, Волчанске, в Часовом Яру, то, что он делает в Покровске сейчас, то пусть такой успех они у себя в России строят», — подытожил президент.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским неожиданно заявил, что якобы «Путин хочет видеть Украину успешной и преуспевающей».
«Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял Путину», — говорил Трамп.