Трамп сказал, что Путин хочет видеть успешную Украину: что думает об этом Зеленский

Зеленский впервые прокомментировал, что думает о неоднозначном заявлении Трампа, заявившем, что Путин якобы хочет видеть Украину успешной.

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие у него были ощущения, когда Дональд Трамп сказал, что Путин якобы хочет видеть преуспевающую Украину.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопросы журналистов.

«Что касается слов Путина, что он хочет видеть Украину успешной, смотрите. Во-первых, никто Путину не верит. Я не знаю, что он сказал президенту Трампу, может, он и говорил такие слова, но веры в эти слова — ноль», — отметил президент.

Зеленский напомнил, что российская армия разрушает города и села Украины, когда-то успешные и преуспевающие.

«Если успехом называется то, что он сделал в Бахмуте, Волчанске, в Часовом Яру, то, что он делает в Покровске сейчас, то пусть такой успех они у себя в России строят», — подытожил президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским неожиданно заявил, что якобы «Путин хочет видеть Украину успешной и преуспевающей».

«Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял Путину», — говорил Трамп.

