Трамп сказал, что усложняет возвращение Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение Крыма Украине будет очень сложной задачей.

Об этом он заявил во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стером.

На вопрос, считает ли он, что ради мира Украине придется уступить часть территорий, американский президент отметил, что «это зависит от того, какая территория», но вернуть Крым будет «очень тяжело».

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«Мы сделаем все возможное, работая с Украиной, но они потеряли много территории. Когда вы говорите о Крыме, его отдали во время президентства Барака Обамы. Это не имеет ничего общего со мной», — отметил Трамп.

Относительно уступок, на которые придется пойти России, Трамп заявил, что собственно прекращение войны и отказ от захвата всей территории Украины и будет уступкой Кремля.

«Мы хотим быстро закончить эту войну, мы добились большого прогресса. Следующие несколько дней будут очень важны», — добавил президент США.

Напомним, Трамп заявил, что США «оказывают большое давление» на Россию, чтобы заставить Кремль прекратить войну.