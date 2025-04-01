Трамп сказал, какого политика считает "очень умным парнем"

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о "очень хороших отношениях" с диктатором КНДР Ким Чен Ином и назвал его "умным".

Об этом американский лидер сказал во время общения с журналистами, сообщает Bloomberg .

По его словам, Вашингтон планирует контакты с Пхеньяном "в какой-то момент", но не назвал конкретных терминов. Трамп подчеркнул, что между странами "есть коммуникация", а "это очень важно".

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"Это большое ядерное государство, и он (Ким - Ред.) очень умный парень. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ином. Вам неприятно это слышать, но это очень важно", - добавил президент США.

Отвечая на вопрос об установлении контактов с Северной Кореей, он сказал, что "вероятно, в какой-то момент что-нибудь сделает".

Трамп во время первого срока в Белом доме провел несколько раундов переговоров с северокорейским лидером. Хотя эти переговоры в конечном счете не принесли результатов. Предполагается, что во время своего второго президентского срока Дональд Трамп будет пытаться оживить переговоры с Кимом, больше не требуя полной ликвидации ядерного арсенала КНДР.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков после угроз президента США Дональда Трампа сделал заявление о мире в Украине.