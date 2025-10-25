Трамп сказал, при каком одном условии встретится с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с российским диктатором Путиным, пока не будет «полного понимания заключения соглашения о мире в Украине».

Об этом глава Белого дома сказал во время разговора с журналистами в Дохе на борту Air Force One 25 октября.

«Мы должны знать, что заключим соглашение. Я не собираюсь тратить время впустую», — заявил Трамп на вопрос журналистов о том, что Путин должен сделать для новой встречи.

Реклама

Президент США еще раз повторил, что у него «прекрасные отношения» с Путиным, однако признался, что сейчас глава Кремля его разочаровывает.

«Я думал, что этот конфликт завершится раньше, чем будет достигнут мир на Ближнем Востоке. Но все вышло по другому. Между ними между Зеленским и Путиным огромное, колоссальное взаимное раздражение и ненависть», — добавил Дональд Трамп.

Также он заявил, что предположительно обсудит с Си Цзиньпином сокращение Китаем импорта нефти из РФ. Трамп заверил, что Китай значительно сокращает закупки российской нефти, а Индия — полностью.

«Не знаю, вы, наверное, видели сегодня — Китай существенно сокращает закупку российской нефти. Индия же сокращает их полностью. И мы уже ввели санкции», — говорит глава Белого дома.

Реклама

Напомним, что после разговора с главой Кремля Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в Будапеште.

Однако, а информации NBC News, через некоторое время Белый дом «приостановил» подготовку к встрече Трампа с Путиным в Будапеште. Впоследствии в Белом доме официально подтвердили, что отложили саммит Трампа и Путина.

Сам Трамп также говорил, что его встреча с Путиным откладывается на неопределенный срок.