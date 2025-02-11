Трамп сказал, согласилась ли Украина передать США редкоземельные металлы на 500 миллиардов долларов

Политик назвал это "эквивалентом" средствам, которые Штаты тратят в Украине.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина, по сути, согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов. Он объяснил, что это некий возврат средств, направленных Вашингтоном на поддержку Киева.

Об этом сказал президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"У них (украинцев – ред.) есть очень ценные земли. Редкие металлы, нефть, газ. И я просто хочу защитить наши деньги, потому что мы тратим сотни миллиардов. Заключат ли они соглашение или станут российскими – а наши деньги там, в Украине. Я хочу их обратно", – сказал он.

Трамп считает, что продолжать помощь Украине без оплаты и собственной выгоды было бы глупо.

"Я пригласил эквивалент. То есть получение редких металлов на 500 млрд в Украине. И они по сути согласились на это. По крайней мере, мы (американцы – ред.) не выглядим глупыми", – завершил американский лидер.

Ранее речь шла о том, что глава США Дональд Трамп придумал, как объяснить американцам, почему нужно продолжать помогать Украине. Это месторождения украинских редкоземельных металлов.

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