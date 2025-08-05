Трамп сказал, в каком случае Путин перестанет убивать людей

Путин и Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором российский президент Владимир Путин прекратит убийства людей. Это цены на энергоносители.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам главы США, для диктатора крайне важны цены на энергоносители.

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"Если цены на энергоносители снизятся, Путин перестанет убивать людей", - считает американский лидер.

Кроме того, Трамп пообещал повысить тарифы для Индии по ее торговле с Россией.

«У них самый высокий тариф среди всех… Мы договорились о 25%, но я думаю, что в течение следующих 24 часов я существенно подниму его, потому что они покупают российскую нефть. Они подкармливают военную машину», - заявил президент США в интервью CNBC.

Ранее говорилось, что европейский союз приветствует давление на Кремль со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

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«Во-первых, Россия не заинтересована в мире. Украина хочет, ЕС хочет. Никто не хочет больше мира, чем Украина и ЕС. Во-вторых, мы приветствуем любое давление, и в частности давление США, на Россию с использованием любых необходимых инструментов, чтобы та согласилась на прекращение огня», — сообщила представитель Еврокомиссии Анита Гиппер, сообщает «Укринформ».

В то же время Гиппер подчеркнула, что Еврокомиссия не будет комментировать предстоящие шаги по санкциям против РФ. Ведь публичное обсуждение действий Евросоюза относительно возможных вариантов ограничений, которые могут быть введены США, преждевременно.