Трамп склонился к позиции Кремля по завершению войны: Sky News о том, может ли это означать капитуляцию

Дональд Трамп. / © Associated Press

Похоже, что президент США Дональд Трамп после переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным значительно сместился в пользу России по поводу наилучшего способа завершения войны в Украине.

Об этом говорится в материале британского издания Sky News Доминик Вагхорн.

Автор статьи называет "поворотным моментом" сообщение президента США Дональда Трампа о том, что "лучший способ" завершить войну - "это перейти непосредственно к мирному соглашению, а не просто к соглашению о прекращении огня". Хотя по дороге на Аляску он заявлял, мол, его не устроит, если Путин не согласится на прекращение огня.

Впрочем, похоже, Дональд Трамп отказался от этой позиции.

Между тем, агрессорка Россия настаивает: полное соглашение должно быть достигнуто до заключения договора о прекращении огня.

"Это позволяет Москве продолжать борьбу в этой войне, которую она считает победной. Похоже, Трамп проглотил эту линию", - говорится в статье Sky News.

Такое развитие событий разочарует украинцев, отмечает Доминик Вагхорн. Ведь несколько недель назад казалось, что президент США готов ввести более строгие санкции, если Россия не согласится на прекращение огня.

Кроме того, после саммита на Аляске в интервью Fox News он сказал, что теперь президент Зеленский должен заключить соглашение.

"Здесь это рассматривается как принятие капитуляции. Если Трамп сейчас все больше склоняется к тому, чтобы стать на сторону России в этом конфликте, смогут ли европейские союзники Украины занять место США или Путин в конце концов победит?", - резюмирует автор Sky News.

Напомним, по дороге из Аляски, при посадке самолета, Трамп имел "длительный" разговор по телефону с Зеленским. Известно, что американский президент позвонил украинскому коллеге, а затем они побеседовали с европейскими лидерами.

Зеленский сделал заявление после разговора с Трампом и заявил, что срочно уезжает в США. Глава государства подчеркнул, что Киев поддерживает предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия.

Трамп после переговоров сделал новое заявление об окончании войны в Украине. Да, по его словам, нужно сразу перейти к мирному соглашению, а не устанавливать режим прекращения огня. Потому что, говорит президент США, соглашение "часто не выполняется".