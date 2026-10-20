Трамп склоняет Зеленского к территориальным уступкам: предлагает новое соглашение по Донбассу – NYT

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

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Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского, пытаясь убедить его согласиться на договоренность, которая в значительной степени отвечала бы российским условиям. Параллельно Вашингтон движется к более широкой нормализации отношений с Москвой и экономическим договоренностям.

Об этом пишет The New York Times.

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Издание обращает внимание, что в последние недели Трамп отказался от введения новых пошлин против России, предусмотренных двухпартийным законом, заключил договоренность о российском дизельном топливе, а его переговорщики согласовывали контуры соглашения относительно значительной части активов «Лукойла».

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На этом фоне президент США все более жестко критикует Зеленского.

«Откровенно говоря, Россия неплохо справляется с Украиной», — заявил Трамп в понедельник.

В то же время он сказал, что США «много дали Украине», в то время как Украина «ничего не дала» Вашингтону. Накануне Трамп также заявил, что Зеленский "не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел".

Зеленского хотят убедить пойти на уступки

Теперь Трамп значительно активнее пытается навязать Киеву соглашение, убеждая Зеленского, отстаивать сохранение оккупированных частей восточных провинций страны не стоит, а его команда считает, что Киев должен показать готовность к переговорам, даже если это означает отказ от суверенной территории.

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Американская сторона, по данным издания, также пытается убедить Киев, что Украина может получить экономические выгоды, если согласится на договоренность, даже если ее условия будут в значительной степени отвечать требованиям Москвы.

Именно эту позицию американская сторона, как ожидается, передаст Зеленскому в ходе переговоров в Осло. Там с ним должен встретиться спецпосланник Трампа Стив Виткофф, а Джаред Кушнер присоединится дистанционно. В переговорах также примут участие премьер Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

После этого Виткофф и Кушнер, по данным NYT, должны отправиться в Санкт-Петербург на встречу с Владимиром Путиным.

США и Россия двигаются к нормализации отношений

NYT отмечает, что значительно более широкой целью Трампа и Путина может быть возобновление отношений между США и Россией, резко ухудшившихся после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины.

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Издание также обращает внимание на обсуждение возможной трехсторонней встречи Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае. Сам Трамп заявлял, что среди тем такого саммита могут быть ядерные арсеналы и денуклеаризация.

По оценке NYT, Москва заинтересована в том, чтобы расширить переговоры с США далеко за пределы Украины и сделать войну только одним из более широких отношений с Вашингтоном.

В то же время, в окружении Трампа настаивают, что именно Зеленский теперь должен продемонстрировать готовность к переговорам с Россией, даже если это будет означать отказ от части суверенной территории.

Сам Зеленский ранее признал, что без американской военной и разведывательной помощи возможности Украины резко сократятся.

«Конечно, во всех сложных ситуациях есть шанс. Но у нас будет небольшой шанс – очень небольшой шанс выжить без поддержки Соединенных Штатов», – сказал он.

Саммит с участием РФ, США и КНР - детали

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности обсуждать завершение войны в Украине без Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что он стремится сделать все возможное для завершения войны, независимо от состава участников встречи. В частности, только с участием лидера Китая Си Цзиньпина и диктатора РФ Владимира Путина.

В то же время, Пекин пока не комментирует сообщение о возможной трехсторонней встрече лидеров США, КНР и РФ, на которой могут обсуждать завершение войны в Украине.

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