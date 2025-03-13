Трамп сменил главного переговорщика по Украине из-за претензий Кремля — NBC

Специального представителя президента США по Украине Кита Келлогга отстранили от участия в переговорах о прекращении войны после того, как Москва выразила нежелание видеть его среди участников.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя американской администрации и высокопоставленного российского чиновника.

По данным источников, президент РФ Владимир Путин считает Келлогга слишком "проукраински настроенным", поэтому в Кремле потребовали его исключения из переговорного процесса.

“Келлог – бывший американский генерал, он слишком близок к Украине. Это не тот человек, которого мы готовы видеть за столом переговоров”, — заявил изданию неназванный российский чиновник.

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Представитель администрации Трампа подтвердил, что Москва выразила протест против участия Келлогга. Однако он затруднился уточнить, когда именно Белому дому сообщили об этом требовании.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог отсутствовал на двух последних саммитах в Саудовской Аравии – с российскими официальными лицами и с украинскими делегатами. Официально переговорный процесс до сих пор остается в его компетенции.

Запрос NBC News в офис Келлогга о причинах его отсутствия, а также о том, настаивала ли Россия на его исключении, остался без ответа.

Между тем представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт сообщил, что Кит Келлог остается "ценным членом команды", особенно в вопросах координации с европейскими союзниками.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф вечером 13 марта встретился с российским президентом Владимиром Путиным в закрытом формате.

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