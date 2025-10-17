Трамп сменил риторику после разговора с Путиным: что это значит для Зеленского

Трамп и Зеленский / © ТСН

17 октября в Вашингтоне состоится встреча, от которой может зависеть дальнейшее течение войны. Президент Владимир Зеленский, возможно, будет пытаться убедить Дональда Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты «Томагавк». Однако внезапная договоренность о саммите Трампа с Путиным в Будапеште делает эту миссию почти невыполнимой.

Об этом пишет агентство Reuters.

Еще вчера Белый дом склонялся к оказанию Украине новой поддержки, включая «Томагавки». Однако все изменилось после двухчасового телефонного разговора Трампа с Путиным.

Американский президент внезапно сменил тон на примирительный и заявил журналистам: «Думаю, мы скоро заключим это соглашение, надеюсь, скоро».

В то же время формат сегодняшней встречи с Зеленским был снижен до «сравнительно тихого обеда», а не публичного мероприятия в Овальном кабинете.

Аналитики уверены: предложение Путина о саммите — это классическая тактика затягивания времени, направленная на срыв поставок оружия.

«Похоже, что действия Путина направлены на то, чтобы воспрепятствовать потенциальному опрокидыванию „Томагавков“ в Украину», — считает эксперт из Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн.

Сам Зеленский ранее отмечал, что Москва спешит возобновить диалог, как только слышит «Томагавки».

В Украине на переговоры Зеленского с Трампом не возлагают больших надежд.

«Мы уже через это прошли, но не увидели никаких ощутимых результатов», — сказала журналистам социальная работница из Николаева Елена Пучило, добавив, однако, что чудеса еще возможны.

Этот скепсис отражает общее чувство, что Трамп снова может подвергнуться манипуляции Кремля.

Как сообщил помощник Кремля Юрий Ушаков, во время разговора Путин прямо заявил Трампу, что поставки ракет большой дальности «нанесут вред мирному процессу». И, похоже, этот аргумент возымел действие.

Таким образом, Зеленский оказался в сложнейшей ситуации: ему приходится просить о жизненно важном оружии у президента, которого, похоже, уже убедили его не давать.

Напомним, аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон выразил мнение, что идея саммита Путина и Трампа в Будапеште является очередным «дипломатическим трюком» Кремля. По его словам, главные цели Путина — не достижение мира, а затягивание времени для продолжения войны, а также унижение Евросоюза, демонстрируя, что все решения принимает Америка.