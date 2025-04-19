Марк Рубио и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Государственный секретарь США Марк Рубио вынужден маневрировать, ведь президент Дональд Трамп воспринимает войну глазами "фюрера" РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает The Telegraph.

Менее шести недель назад Украина согласилась на предложенное США прекращение огня. Тогда Рубио объявил, мол, "теперь мяч на стороне России". После последних переговоров в Париже выступление госсекретаря США создало впечатление, будто ничего не произошло.

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Заявления Рубио на фоне нежелания России к миру

Ключевой факт дипломатических усилий в том, что 11 марта Украина согласилась на перемирие, а Россия отказалась. Инициатива перешла к диктатору РФ Владимиру Путину. "Фюрер" отреагировал не нейтрально, а даже жестоко. Кремль начал новую волну атак по гражданской инфраструктуре Украины, выпустив две баллистические ракеты по центру Сум в Вербное воскресенье, где погибли по меньшей мере 36 человек, в том числе двое детей.

Еще 11 марта Рубио заявил, если Россия отвергнет прекращение огня, "тогда мы, к сожалению, узнаем, что препятствует миру". По его логике, сейчас Вашингтон должен признать РФ препятствием и объединиться с европейскими союзниками для давления на Путина. Впрочем, в последнем заявлении политика не было и намека на это. Рубио подчеркнул: если у соглашения нет перспектив на реализацию, то США просто "будут двигаться дальше".

Вместо того, чтобы прямо указать на единственную сторону, не принявшую перемирие, госсекретарь избегает участия в одном из самых трагических событий со времен Второй мировой войны, отдавая предпочтение тому, что назвал "другими приоритетами".

Рубио приспосабливается к Трампу

The Telegraph пишет, что Марк Рубио принадлежит к младшему поколению политиков, а точно не страдает амнезией. Он помнит хронологию событий, собственные заявления и, что главное, отдает себе отчет - именно Путин инициировал войну и остается главным препятствием для мира.

"Проблема Рубио в том, что он постоянно балансирует между собственной позицией и риском потерять доверие президента, который продолжает полагаться на Путина и не намерен усиливать давление на Россию", - отмечают авторы издания.

Между тем, Дональд Трамп применяет рычаги влияния не к агрессорке России, а к жертве агрессии - Украине. В частности, прекращая передачу вооружения и разведданных в критические моменты.

Логика американского лидера выглядит парадоксально: он оказывает давление на союзника и игнорирует действия противника. Если Рубио хочет сохранить свое политическое будущее, ему приходится приспосабливаться к настроениям Трампа – даже если это вредит его репутации и уважению.

Бывшие госсекретари США считали своим долгом говорить президенту правду. Однако Рубио, только вступивший в должность и еще не оправившийся от соперничества с Трампом, похоже, не является таким политиком, констатирует The Telegraph.

Напомним, Петр Олещук считает, что "фюрер" РФ Владимир Путин будет водить президента США Дональда Трампа за нос. Кремль ведь тактически может согласиться на определенные договоренности.