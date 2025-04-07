Трамп снисходителен к Кремлю: политолог объяснил, чего боится президент США

Флаг США. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп , который сейчас имеет снисходительное отношение к Кремлю, вскоре может прибегнуть к новым методам в общении с Москвой. Ведь Россия не демонстрирует готовность к уступкам и договоренностям.

Об этом сообщил политолог Игорь Рейтерович в эфире " 24 Канала".

По его словам, снисходительное отношение Вашингтона к Владимиру Путину связано с его желанием избежать прямой конфронтации с этой страной. Президент США, вероятно, пугает ядерный потенциал России, хотя подобный потенциал есть и в Соединенных Штатах Америки.

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"Здесь действительно возникают вопросы: что ты за лидер большой страны, если ты боишься даже в дипломатии использовать этот потенциал", – сказал Игорь Рейтерович.

Политолог предположил, что Трамп верит, что из-за персональных переговоров сможет договориться с "фюрером" Кремля и завершить российско-украинскую войну. Пока он выбрал два пути.

"Он идет пока одним из них. Это тот путь, который он считает чисто дипломатическим. Он, вероятно, сторонник мысли, что плохой мир лучше, чем хорошая война. И к тому же он боится, что США могут напрямую втянуться в войну, которую Россия ведет против Украины", - пояснил Рейтерович.

Политолог говорит, что реакции Кремля вызывают у Трампа раздражение. Впрочем, рано или поздно терпение президента США может прерваться, но он поймет, что от россиян ничего не получит, говорит Игорь Рейтерович. Ему придется перейти к новым инструментам и механизмам, привлекая партнеров, с которыми Штаты поругались, но с ключевыми государствами они так или иначе найдут общий язык.

Напомним, Дональд Трамп помиловал Россию от новых пошлин. The New York Times пишет, что решение американского лидера является политическим.

Дата публикации 13:28, 05.04.25 Количество просмотров 91 Трамп-пам-пам всем! Как новые пошлины США повлияют на экономику, доллар и Украину