Трамп снова давит на Зеленского и помогает Путину: что происходит в Вашингтоне

Кремлевский диктатор Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Россией по поставке дизеля на американский рынок и потребовал от Украины остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. В то же время он заявил, что Киев и Москва якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре, хотя предварительно не согласовал этот вопрос с Владимиром Зеленским. После заявления Трампа российские войска продолжили обстрелы Украины, в том числе нанесли удар по энергетическому объекту в Харькове.

Об этом говорится в авторской статье американских журналистов Джонатана Лемира и Саймона Шустера для The Atlantic.

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Почему Трамп обвиняет Украину в проблемах с топливом

По оценке журналистов, резкое изменение риторики американского президента связано не только с войной России против Украины, но и с внутренней политикой США. До промежуточных выборов в Конгресс осталось около трех недель, а высокие цены на энергоносители угрожают позициям республиканцев. Средняя цена дизеля в США превысила шесть долларов за галлон.

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На фоне трудностей с завершением войны против Ирана Трамп, по словам двух людей из его окружения, раздражен тем, что не может быстро добиться желаемого результата. В то же время он начал обвинять Украину в ухудшении ситуации на энергетическом рынке, хотя на мировые цены влияют и события на Ближнем Востоке.

Как отмечают авторы, обвинения в адрес Киева вписываются в длительную тенденцию более благосклонного отношения Трампа к Москве. В течение четырех с половиной лет войны он, за редкими исключениями, чаще становился на сторону России, требуя от Украины прекратить боевые действия и согласиться на условия, неприемлемые для Зеленского.

Соглашение с Путиным и давление на Зеленского

Одним из самых громких решений Трампа стала договоренность о поставках российского дизеля. Она ослабляет санкционное давление на российскую энергетическую отрасль и может обеспечить Москве дополнительные доходы. В то же время американский президент требует от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые имеют значение для возможностей Кремля зарабатывать на экспорте топлива.

Украина предлагала взаимный шаг: Киев готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Москва остановит удары по украинским электростанциям. Однако Трамп настаивает, чтобы первой уступила именно Украина. По информации журналистов, его помощники пригрозили прекратить продажу американского оружия, если Киев не остановит атаки. Некоторые люди из окружения президента также предлагали прекратить обмен разведывательной информацией.

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После телефонного разговора с Путиным Трамп призвал сменить украинское руководство. Именно в этом контексте он объявил о якобы достигнутом энергетическом перемирии, хотя предварительно не согласовал его с украинской стороной. Один из высокопоставленных украинских военных, с которым общались журналисты, назвал такие заявления просто непостижимыми.

Владимир Зеленский, которого, по данным авторов, не предупредили о договоренности по дизелю, резко отреагировал на решение Вашингтона.

«Это нечестно и несправедливо», — заявил президент Украины.

Решение Трампа вызвало негодование и в Конгрессе США. Четверо сенаторов-республиканцев присоединились к демократам, чтобы раскритиковать отмену ограничений. Законодатели подчеркнули, что ослабление санкций противоречит ранее принятому законодательству и фактически оказывает Путину финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать украинских гражданских.

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Чем Зеленский мешает планам Трампа

По мнению авторов, американский президент все чаще воспринимает Зеленского как препятствие для завершения войны на условиях, позволяющих Трампу объявить о собственном дипломатическом успехе. Во время телефонного разговора с американским лидером Путин, по сообщению Кремля, не согласился взять на себя обязательство возобновить мирные переговоры. Однако Трамп и дальше оказывает давление на Киев, призывая к выборам в Украине и критикуя украинские удары по российской инфраструктуре.

Журналисты обращают внимание на возможные экономические мотивы американской администрации. По их данным, в ходе контактов Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с российской стороной обсуждали масштабные бизнес-соглашения, которые могли бы заключить американские компании после завершения войны. Украинские чиновники давно подозревают, что внешняя политика Трампа больше ориентирована на коммерческие договоренности и возможные выгоды для его окружения, чем на защиту демократии, прав человека и территориальной целостности.

В то же время часть украинских чиновников сомневается, что российская экономика потерпит крах даже под давлением санкций и украинских дальнобойных ударов. Один из чиновников, приближенных к переговорному процессу, заявил журналистам, что Украине следует пересмотреть стратегию и искать выход из войны при поддержке Европы. По его мнению, это может потребовать большего внимания к переговорам.

Для Украины изменение политики США создает дополнительные риски. Россия наращивает запасы ракет, усиливает атаки на украинские города и испытывает реактивные дроны, которые украинской противовоздушной обороне сложно перехватывать. Европейские страны пытаются компенсировать нехватку американской поддержки, однако украинская сторона опасается, что без разведывательной информации и американского вооружения страна может оказаться в самом сложном положении с первых месяцев полномасштабной войны.

Давление Трампа на Украину — последние новости

Давление Вашингтона на Киев из-за ударов по российской нефтяной инфраструктуре началось еще в сентябре. В ходе разговора с Владимиром Зеленским Дональд Трамп просил украинского президента остановить атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ, объясняя это влиянием на рынок топлива. Так, американский лидер фактически требовал от Украины ограничить удары по объектам, обеспечивающим России доходы от экспорта нефти. В то же время Киев продолжал использовать дальнобойные атаки для ослабления российской военной экономики. Тогда уже стало известно о просьбе Трампа остановить удары по НПЗ.

9 октября ситуация обострилась после того, как Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным по поставкам российского дизеля в США и на мировой рынок. Решение вызвало возмущение в Украине, ведь доходы от продаж нефтепродуктов помогают Москве финансировать войну. К тому же, ослабление ограничений противоречило курсу на санкционное давление на российский энергетический сектор. Зеленский заявил, что такое решение несправедливо, ведь Россия продолжает атаковать Украину, а ее энергетический экспорт может получить новые возможности. Именно договоренность Трампа с Путиным о российском дизеле стала новым поводом для спора между Киевом и Вашингтоном.

13 октября стало известно о дальнейшем усилении давления на Украину: по сообщениям СМИ, США требуют прекратить удары по российским НПЗ и допускают ограничение военной поддержки в случае отказа Киева. Среди возможных мер называют прекращение продажи американского оружия через европейских партнеров, а также остановку обмена разведывательными данными. Украина же предлагала взаимное прекращение атак: Киев готов остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Москва перестанет обстреливать украинские электростанции. Однако Вашингтон настаивает, чтобы первой уступила именно украинская сторона. Спор вокруг топлива перерос в более широкий конфликт по поводу американской помощи и условий завершения войны — на фоне требований, которые СМИ описали как ультиматум США по ударам по НПЗ.

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