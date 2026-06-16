Трамп снова хочет остановить войну в Украине: почему союзники Киева не спешат радоваться – Politico

Дональд Трамп / © Associated Press

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Союзники Украины пытаются избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7, поскольку он снова сосредотачивается на войне России против Украины после иранского кризиса.

Об этом говорится в материале Politico.

По прибытии во Францию Трамп заявил журналистам, что "все прекрасно", а затем провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе нее американский президент сказал, что хочет использовать новые возможности для урегулирования войны в Украине.

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"Теперь, когда это завершено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца", - заявил Трамп, сидя рядом с Макроном. Он также повторил, что в войне ежемесячно погибают тысячи людей, преимущественно военные, и этого "не должно происходить".

В то же время, в Европе такие заявления не воспринимают как однозначно положительный сигнал. По данным медиа, европейские чиновники опасаются, что Трамп, освободившись от ежедневного внимания к иранскому вопросу, может попытаться вернуть себе контроль над мирными переговорами по Украине.

Европейцы опасаются, что в таком случае они могут быть отодвинуты на второй план, а стратегия максимального давления на Россию и полной поддержки Украины окажется под угрозой.

"То, что Трамп был отвлечен, не обязательно было плохо", - сказал один из дипломатов ЕС.

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Вопрос завершения войны в Украине должен снова оказаться в центре внимания во время саммита G7. Ожидается, что Трамп и другие лидеры "Группы семи" проведут двухчасовую рабочую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский публично отмечает, что участие США остается ключевым для прекращения войны. После разговора с Трампом в воскресенье он заявил, что стороны обсудили "хорошие идеи", которые могут помочь приблизить мир.

В администрации Трампа также заявляют, что президент США хочет завершения войны и остается оптимистом по поводу возможности мирного соглашения.

Впрочем, европейцев насторожили слова Трампа о том, что он видит возможность что-то сделать после отдельных разговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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Макрон со своей стороны заявил, что Европа сейчас финансирует поставки оружия Украине, поэтому имеет право голоса в предстоящих переговорах.

«Правильный тип переговоров – это когда Украина и Россия сидят за столом, а европейцы и американцы находятся на их стороне», – сказал президент Франции в интервью TF1.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что увеличение финансовой поддержки Украины должно стать одним из приоритетов саммита G7. По ее словам, ЕС уже выделил 90 миллиардов евро, покрывающих около двух третей финансовых потребностей Украины на этот и следующий год.

«По остальной трети нам нужно, чтобы партнеры Украины активизировались», — подчеркнула фон дер Ляен.

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Она также напомнила о договоренности начать официальные переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдовой.

Европейские лидеры пытаются сформировать общую линию с США перед возможными переговорами с Россией. По словам источников, для ЕС важно, чтобы Вашингтон не ослаблял позицию по отношению к Украине.

Отдельную обеспокоенность в Европе вызвал продолжительный телефонный разговор Трампа с Путиным. Американский президент заявил, что имел "очень хороший разговор" как с Зеленским, так и с Путиным, и считает, что обе стороны "открыты" для поиска решения.

На этом фоне помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что переговорщики Трампа по Украине Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время могут отправиться в Москву.

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ЕС тем временем готовит новый 21-й пакет санкций против России. Он должен быть направлен, в частности, против российского теневого флота нефтяных танкеров и на поддержание ограничения цен на российскую нефть.

Однако, как отмечают источники, нет четких признаков, что США готовы следовать этому подходу или выделять дополнительные средства на военную поддержку Украины.

Еще одним острым вопросом остается формат предстоящих переговоров. Зеленский на встрече с лидерами ЕС настаивал, что Европа должна быть не посредником, а союзником Украины с общими интересами.

Европейские и украинские должностные лица стремятся заручиться поддержкой США для сильной совместной переговорной позиции. Они также исключают предположение, что Украина должна уступать территории.

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В то же время в случае активного вмешательства Трампа его подход может не совпадать с видением Европы относительно того, как должны проходить переговоры и кто должен сидеть за столом.

Переговоры по миру в Украине: последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о завершении войны в Украине. Трамп сказал, что после подписания соглашения с Ираном он сосредоточится на войне в Украине.

14 июня Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения, а во время разговора снова высказался по поводу войны против Украины. В частности, он заявил, что удары Киева по инфраструктуре на территории РФ вроде бы не повлияют на ситуацию на фронте.

Также Путин, по сообщениям, дал понять, что его возможная встреча с Владимиром Зеленским может состояться только в Москве.

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После этого Зеленский предлагал провести встречу с Путиным на полях саммита G7. По данным источников, Москве передали предложение по более широкому формату переговоров с участием лидеров США, стран ЕС, Канады и Японии. Однако российская сторона снова не продемонстрировала готовность к диалогу о завершении войны.

В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что впервые появляются осторожные сигналы о возможном запуске дипломатических процессов по окончании войны в Украине.

Мерц также сообщил, что планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом пакет из пяти условий потенциального мирного урегулирования, ранее согласованных во время встречи в Лондоне.

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