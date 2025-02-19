Трамп снова критикует Зеленского и хвалит себя за переговоры с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа проводить выборы и обвинил его в том, что он "уговорил" США потратить 350 млрд долларов на помощь Украине.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему послали, "исчезла". Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах, и единственное, что у него хорошо получается, это играть на Байдене "как на скрипке", - говорится в сообщении президента США.

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Трамп посоветовал Зеленскому "действовать быстро", иначе он рискует "потерять страну".

Американский лидер также похвалил себя за состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры США и России. Он назвал их успешными и такими, которые может провести "только Трамп и администрация Трампа".

"Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, видимо, хочет, чтобы "денежный поток" продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разбита, и миллионы людей погибли без надобности”, — написал Дональд Трамп, традиционно используя заоблачные, понятные только ему цифры.

Напомним, на пресс-конференции 19 февраля Владимир Зеленский сообщил, что Украине война стоила 320 млрд долларов. Из них 120 млрд дал народ Украины, налогоплательщики, и 200 млрд – США и ЕС. Речь идет о пакете оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп уже утверждал, что президент Зеленский "не знает, где половина денег, которые выделили Украине США" и требовал объяснить, куда делись американские деньги или вернуть их.

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