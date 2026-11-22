Трамп и Путин / © из соцсетей

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Американский президент Дональд Трамп в очередной раз публично продемонстрировал дружеское отношение к главе Кремля Владимиру Путину. На этот раз он посвятил российскому правителю отдельную публикацию в своей социальной сети Truth Social .

21 ноября Трамп разместил фотографию, на которой давит руку Путину. Над изображением заглавными буквами на английском написано «My Friend» — «Мой друг».

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© из соцсетей

Фотография стала частью серии сообщений американского президента по итогам его встреч с Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в Китае .

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Примечательно, что Трамп уже называл российского диктатора своим другом во время саммита в Шэньчжэне 19 ноября.

Тогда, увидев Путина перед встречей, президент США улыбнулся, в шутку спросил кто это, а потом сам ответил, что перед ним его друг.

Такие слова американского лидера вызвали критику, в частности, со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска.

Он подчеркнул, что Путин не есть и никогда не будет другом Польши.

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Несмотря на критику, Трамп продолжил использовать дружескую риторику в отношении российского руководителя, ведущего полномасштабную войну против Украины.

В то же время в новой публикации американский президент не объяснил, связана ли подпись к фотографии с какими-либо договоренностями, достигнутыми во время переговоров.

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