Трамп снова обвинил Украину в проблемах с дизелем: что сказал об ударах по НПЗ РФ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп снова увязал проблемы на рынке дизельного горючего с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ в Белом доме.

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По словам Трампа, именно события в России, а не война на Ближнем Востоке, оказывают наибольшее влияние на ситуацию с дизелем.

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"Дизель гораздо больше пострадал не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России", — заявил президент США.

Он отметил, что российские НПЗ, производящие дизельное горючее, выводят из строя "довольно тревожными темпами".

Трамп также утверждает, что без ударов по российским нефтеперерабатывающим мощностям нынешней проблемы с дизелем могло бы не быть.

"Происходящее в России через Украину на самом деле стало самой большой проблемой для дизеля", — сказал он.

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Ранее Трамп уже призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ, увязывая их с ситуацией на мировом топливном рынке.

Во время этого общения с журналистами президент США прогнозировал снижение цен и в то же время заявил, что в случае прихода демократов к власти они, по его мнению, могут снова резко возрасти. Это была политическая оценка самого Трампа.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп оценил последствия ударов Украины по российским НПЗ, заявив о серьезном влиянии на РФ .

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