Трамп снова оценил костюм Зеленского

Дональд Трамп поздравляет Владимира Зеленского в Белом доме в пятницу, 17 октября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретил своего украинского коллегу Владимира Зеленского у Белого дома.

Трамп дважды обратил внимание на одежду Владимира Зеленского. Диалог президентов на крыльце Белого дома был плохо слышен, но похоже, что Трампу понравился внешний вид Зеленского и заявил, что у президента Украины хороший костюм. В ответ Зеленский улыбнулся и поблагодарил.

«Имеете хороший пиджак. Надеюсь, все заметили. Очень модный. Мне нравится ваш вид, — заявил Трамп Зеленскому уже на пресс-конференции.

Напомним, что началась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Во время пресс-конференции Трамп ответил, позволит ли Украине бить вглубь России.