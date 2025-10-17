- Дата публикации
Трамп снова оценил костюм Зеленского
Трамп снова обратил внимание на одежду Владимира Зеленского.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретил своего украинского коллегу Владимира Зеленского у Белого дома.
Трамп дважды обратил внимание на одежду Владимира Зеленского. Диалог президентов на крыльце Белого дома был плохо слышен, но похоже, что Трампу понравился внешний вид Зеленского и заявил, что у президента Украины хороший костюм. В ответ Зеленский улыбнулся и поблагодарил.
«Имеете хороший пиджак. Надеюсь, все заметили. Очень модный. Мне нравится ваш вид, — заявил Трамп Зеленскому уже на пресс-конференции.
Напомним, что началась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Во время пресс-конференции Трамп ответил, позволит ли Украине бить вглубь России.