Трамп снова озвучил свой "мирный план": остановить войну "по линии боя" прямо сейчас

Дональд Трамп / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент США Дональд Трамп, комментируя результаты своей встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, снова повторил свое предложение по "немедленному прекращению войны" путем фиксации ситуации по линии фронта. По его словам, продолжение боевых действий может сделать урегулирование "слишком сложным в будущем".

Перед отлетом во Флориду, в имение Мар-а-Лаго, Трамп фактически перевел журналистам свое сообщение в Truth Social:

«По моему мнению, они должны немедленно остановить войну. Нужно остановиться по линии боевых действий, где бы она сейчас ни проходила, иначе все станет слишком сложным. Никогда не получится это урегулировать».

Реклама

Он также заявил, что все равно донес эту позицию как президенту Украины, так и кремлевскому диктатору:

«Нужно остановиться прямо сейчас на линии боя. Я сказал это президенту Зеленскому. Я сказал это и Путину. Пусть каждая из сторон объявит свою победу, а история расставит все на свои места».

Напомним, 17 октября в Вашингтоне президент Владимир Зеленский закончил переговоры с президентом США Дональдом Трампом и покинул Белый дом.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся остановить войну между РФ и Украиной.

Реклама

В ходе встречи с Зеленским Трампа спросили о возможности ударов по РФ. Он ответил, что сейчас "это только предмет для переговоров".