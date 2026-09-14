Трамп снова призвал Зеленского не бить по НПЗ России

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что снова просил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива и нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом американский президент сказал во время общения с журналистами.

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Трамп объяснил свою позицию тем, что, по его словам, значительная часть дизельного топлива поступает из России. В то же время, российские топливные предприятия регулярно становятся целями украинских ударов.

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«Проблема, которая у меня есть с Украиной и РФ, заключается в том, что с дизельным топливом сейчас большой рост цен. Значительная его часть поступает из России. И российские предприятия терпят удары со стороны Украины. И я попросил президента Зеленского не наносить удары по предприятиям по производству дизельного топлива, НПЗ», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что на фоне заявлений Трампа о необходимости прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре глава МИД Польши выразил иную оценку их последствий.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп предположил, что по завершении войны Вашингтон может не покидать Иран, если решит сохранить контроль над его нефтяными ресурсами.

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