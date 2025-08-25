Трамп снова проявляет приверженность Путину вопреки войне в Украине

Дональд Трамп показал фото с Путиным / © Associated Press

Через десять дней после саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным на территории США, который завершился для американского президента волной критики и обвинений в уступчивости Кремлю. В то же время ситуация в Украине только обострилась: Россия продолжает наступательные действия, нанося удары по гражданским объектам, в том числе и по предприятию с американскими инвестициями.

Об этом пишет издание MSNBC.

Несмотря на заявления Белого дома о возможной готовности Москвы к переговорам с Киевом, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью NBC фактически отрицает какие-либо сдвиги на дипломатическом фронте.

Вместо того чтобы резко отреагировать на действия Кремля, Трамп вновь продемонстрировал приверженность российскому президенту. Как сообщила The New York Times, во время мероприятия в Белом доме, посвященного чемпионату мира по футболу, он неожиданно рассказал журналистам о "подарок" от Путина - фотографии из их недавней встречи.

"Мне только что прислали фотографию от человека по имени Владимир Путин. Он очень уважительно относится ко мне и нашей стране. Я собираюсь подписать ее для него", — заявил Трамп.

Он также добавил, что фото "выглядит мило" и намекнул на возможный новый визит Путина в США.

Подобные заявления вызвали недоумение даже среди привыкших к нестандартной риторике президента. Критики отмечают: вместо того, чтобы осудить российскую агрессию, Трамп решил похвастаться знаками уважения от кремлевского лидера.

Таким образом, президент снова предстал перед избирателями в двусмысленном свете — как политик, не решающийся критиковать Путина даже после новых атак России на Украину.

