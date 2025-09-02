Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп снова выразил свое «глубокое разочарование» президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал во время телефонного разговора с журналистами.

По словам Трампа, несмотря на их «прекрасные отношения» в прошлом, он не понимает смысла войны, в которой гибнут тысячи украинцев и россиян.

«Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели отличные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а россияне и украинцы. И их тысячи. И это бессмысленная война. (…) Мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это помогает людям жить», — заявил президент США.

По его словам, это не вопрос Украины, а вопрос спасения жизней.

Напомним, президент США Дональд Трамп разъяснил подход своей администрации к конфликту в Украине, подчеркнув, что Вашингтон не тратит деньги на прямые поставки оружия украинским силам.

Также бессмысленная дипломатия президента США Дональда Трампа — это подарок китайскому лидеру Си Цзиньпину и угроза Западу, который скоро «заплатит сполна» за недальновидность администрации США. Такое мнение высказал британский политик Уильям Гейг.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что не стремится получить Нобелевскую премию мира, хотя считает, что сделал более чем достаточно для получения этой награды. По его словам, в истории еще не было политика, который бы остановил такое количество конфликтов. Трамп подчеркнул, что его действия также имели решающее значение и для предотвращения полномасштабных войн, в частности ядерной.