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Трамп снова возмущен действиями Путина, но не реагирует: почему США не давят на Россию
После самых масштабных атак РФ по Украине Трамп выразил возмущение, но еще раз не поддержал новые санкции против Москвы. Президент США продолжает дистанцироваться от давления на Путина, несмотря на заявления о мирных переговорах.
После мощных российских ударов по украинским городам, которые стали одними из самых интенсивных за три года, Дональд Трамп назвал поведение Владимира Путина "бешеным" и написал в соцсетях: "С ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!". Впрочем, по-прежнему президент США не сделал ни одного шага к ужесточению санкций или предоставлению новой военной помощи Украине.
Об этом пишет The New York Times.
Ракетные удары РФ произошли всего через несколько дней после того, как Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, который сам назвал "прекрасным". Тогда он пообещал, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся очень скоро.
Но после этого разговора Россия только усилила давление: удары по гражданской инфраструктуре, заявления о буферной зоне внутри Украины и аннексии еще нескольких областей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко заявил, что прекращения боевых действий без полного контроля над аннексированными регионами не будет.
Несмотря на обещания, Трамп отказывается приобщаться к европейским экономическим санкциям. Эксперты говорят: такая модель поведения уже стала стандартной. Он дистанцируется от войны, а когда Путин обостряет ситуацию, выражает шок и возмущение.
После разговора с лидерами ЕС Трамп якобы заявил, что "выходит из конфликта" и оставляет переговоры по усмотрению Украины и России. По словам источников в Европейской комиссии, это означает и отказ США от каких-либо новых финансовых шагов против Кремля.
Аналитики считают, что такая политика создает вакуум лидерства, в котором Путин получает все больше преимуществ, а Украина меньше поддержки.
Что с санкциями от США?
Когда в начале апреля Дональд Трамп объявил санкции Дня освобождения против ряда торговых партнеров, Россия почти полностью выпала из этого списка. После его разговора с Путиным на прошлой неделе в Белом доме заявили, что антироссийские санкции имеют плохую репутацию и не отвечают национальным интересам США.
Отказ оказывать давление на Кремль касается не только экономики. По словам источников, Трамп свернул усилия Минюста США по документированию военных преступлений России в Украине для потенциального разбирательства в международных судах. А на третью годовщину полномасштабного вторжения США воздержались от поддержки резолюции ООН, которая определяла Россию как государство-агрессора, тем самым поставив себя в один ряд с Северной Кореей, а не со своими союзниками из НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский осторожно реагирует на действия Трампа, избегая прямой критики, но одновременно призывает к дополнительным санкциям. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул: "Лишь чувство полной безнаказанности позволяет России наносить такие удары".
Сам Трамп, похоже, предпочитает дистанцироваться от конфликта и уже говорил о возможной нормализации отношений с Россией после войны. "Россия хочет большой торговли с США после этой кровавой бани – и я согласен", – заявил он после разговора с Путиным.
Несмотря на многолетние заявления, что он имеет «особые» отношения с Путиным и мог бы остановить войну за 24 часа, Трамп не смог добиться даже короткого перемирия. В воскресенье его риторика изменилась:
"Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей. Не знаю, что с ним произошло. Я знал его давно. Всегда с ним ладил. Но сейчас он запускает ракеты в города и убивает людей. Мне это совсем не нравится".
Трамп также признал, что Путин, вероятно, хочет вернуть всю Украину, что прямо противоречит словам его советника Стива Виткоффа, который два месяца назад в интервью заявлял, что Кремль "не заинтересован в захвате всей Украины".
Заявления Трампа о Путине прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав их "эмоциональной реакцией".