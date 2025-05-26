Трамп снова возмущен действиями Путина, но не реагирует: почему США не давят на Россию

Дональд Трамп. / © Associated Press

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После мощных российских ударов по украинским городам, которые стали одними из самых интенсивных за три года, Дональд Трамп назвал поведение Владимира Путина "бешеным" и написал в соцсетях: "С ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!". Впрочем, по-прежнему президент США не сделал ни одного шага к ужесточению санкций или предоставлению новой военной помощи Украине.

Об этом пишет The New York Times.

Ракетные удары РФ произошли всего через несколько дней после того, как Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным, который сам назвал "прекрасным". Тогда он пообещал, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся очень скоро.

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Но после этого разговора Россия только усилила давление: удары по гражданской инфраструктуре, заявления о буферной зоне внутри Украины и аннексии еще нескольких областей. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров четко заявил, что прекращения боевых действий без полного контроля над аннексированными регионами не будет.

Несмотря на обещания, Трамп отказывается приобщаться к европейским экономическим санкциям. Эксперты говорят: такая модель поведения уже стала стандартной. Он дистанцируется от войны, а когда Путин обостряет ситуацию, выражает шок и возмущение.

После разговора с лидерами ЕС Трамп якобы заявил, что "выходит из конфликта" и оставляет переговоры по усмотрению Украины и России. По словам источников в Европейской комиссии, это означает и отказ США от каких-либо новых финансовых шагов против Кремля.

Аналитики считают, что такая политика создает вакуум лидерства, в котором Путин получает все больше преимуществ, а Украина меньше поддержки.

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Что с санкциями от США?

Когда в начале апреля Дональд Трамп объявил санкции Дня освобождения против ряда торговых партнеров, Россия почти полностью выпала из этого списка. После его разговора с Путиным на прошлой неделе в Белом доме заявили, что антироссийские санкции имеют плохую репутацию и не отвечают национальным интересам США.

Отказ оказывать давление на Кремль касается не только экономики. По словам источников, Трамп свернул усилия Минюста США по документированию военных преступлений России в Украине для потенциального разбирательства в международных судах. А на третью годовщину полномасштабного вторжения США воздержались от поддержки резолюции ООН, которая определяла Россию как государство-агрессора, тем самым поставив себя в один ряд с Северной Кореей, а не со своими союзниками из НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский осторожно реагирует на действия Трампа, избегая прямой критики, но одновременно призывает к дополнительным санкциям. В своем сообщении в соцсетях он подчеркнул: "Лишь чувство полной безнаказанности позволяет России наносить такие удары".

Сам Трамп, похоже, предпочитает дистанцироваться от конфликта и уже говорил о возможной нормализации отношений с Россией после войны. "Россия хочет большой торговли с США после этой кровавой бани – и я согласен", – заявил он после разговора с Путиным.

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Несмотря на многолетние заявления, что он имеет «особые» отношения с Путиным и мог бы остановить войну за 24 часа, Трамп не смог добиться даже короткого перемирия. В воскресенье его риторика изменилась:

"Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей. Не знаю, что с ним произошло. Я знал его давно. Всегда с ним ладил. Но сейчас он запускает ракеты в города и убивает людей. Мне это совсем не нравится".

Трамп также признал, что Путин, вероятно, хочет вернуть всю Украину, что прямо противоречит словам его советника Стива Виткоффа, который два месяца назад в интервью заявлял, что Кремль "не заинтересован в захвате всей Украины".

Заявления Трампа о Путине прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, назвав их "эмоциональной реакцией".

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