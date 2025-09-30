Трамп снова выступил за переговоры Зеленского и Путина — что он сказал

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение стать посредником в завершении российско-украинской войны, снова призвав к прямым переговорам между лидерами двух стран.

Об этом шла речь во время встречи с американскими генералами и адмиралами 30 сентября.

Во время своего выступления Трамп заявил, что из всех требующих урегулирования конфликтов «останется только один (война — ред.).

«И мы должны урегулировать его с президентами Путиным и Зеленским. Надо собрать их вместе и сделать это», — сказал Трамп.

Наращивание военного могущества США

В ходе той же встречи Трамп затронул и тему военной модернизации. Он сообщил о планах модернизации ядерного оружия США, выразив надежду, что оно никогда не будет использовано. Отдельно экспрезидент акцентировал внимание на планах обновления американского подводного флота, подчеркивая, что США сохраняют лидерство в этой сфере, опережая Россию и Китай.

«В следующем году мы потратим на нашу армию триллион долларов. Это самая большая сумма в истории нашей страны», — добавил он.

Напомним, что это уже не первое заявление Дональда Трампа о его желании организовать встречу между российским и украинским президентами.

Ранее в августе он заявлял о намерении провести трехстороннюю встречу, но только после того, как состоятся двусторонние переговоры. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины к любому формату встречи (двухсторонней или трехсторонней), а также требовал введения дополнительных санкций и тарифов от США в случае, если Россия не согласится на переговоры.

Потом политика публичных заявлений осложнилась: Трамп предполагал, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, поскольку тот ему «не нравится». Зеленский в свою очередь неоднократно заявлял, что Путин боится переговоров и использует внешнюю дипломатию лишь для того, чтобы выиграть время для дальнейших военных действий.