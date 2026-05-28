Трамп снова заговорил о новых ударах и пригрозил еще одной стране

Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Оману, если Маскат попытается контролировать Ормузский пролив вместе с Ираном.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, сообщает CNN.

«Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется его взорвать», — сказал президент.

Заявление Трампа прозвучало на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива. По словам Трампа, он будет «открыт для всех» и США «будут следить за ней».

«Это международные воды. Никто не собирается их контролировать. Мы будем следить за этим, но никто не собирается это контролировать. Это часть переговоров (с Ираном — Ред.), которые мы ведем», — сказал Трамп.

Отметим, что Дональд Трамп составил список стран, на которые он угрожал напасть — и фактически напал, пишет издание. Он выражал угрозы 15 странам мира. Аналитики сочли, что каждое 13 государство на планете было под угрозой лидера США тем или иным образом.

«В этих странах проживает каждый 11 человек в мире. Это означает, что каждый 11 человек на планете был хотя бы немного обеспокоен тем, что Трамп может начать военный удар по их стране», — говорится в статье.

В течение этого срока президент США нанес удары в семи странах — Иране, Ираке, Нигерии, Сомали, Сирии, Венесуэле и Йемене. В то же время, этот перечень не учитывает атак по судам, занимающимся торговлей наркотиками в Карибском море и Тихом океане.

Трамп также угрожал или оставил открытой возможность ударов против семи других стран: Канады, Колумбии, Кубы, Гренландии (которая является частью Дании), Мексики, Панамы и теперь Омана.

Напомним, в СМИ появилась информация, что США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива и 60-дневном перемирии. По данным The New York Times, стороны подготовили проект меморандума о взаимопонимании, который еще предстоит одобрить иранской стороной.

В то же время Reuters и CNN сообщили, что американская армия нанесла новые удары по военным объектам в Иране. Они представляли угрозу для сил США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе.

