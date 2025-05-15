Трамп снова защищает россиян: "Я ни в чем не разочарован"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп резко заявил, что нисколько не разочарован уровнем делегации, которую россияне отправили на переговоры в Турцию.

Об этом он заявил во время полета на самолете Air Force One во время четырехдневного турне по Ближнему Востоку.

«Я ничего об этом не знаю, я ни в чем не разочарован. Почему бы я должен был быть разочарован. Мы только что получили четыре триллиона долларов. А он (журналист — Ред.) говорит: „Вы разочарованы из-за делегации“. Я ничего не знаю о делегации. Я даже ничего не проверял. Смотрите, ничего не произойдет, пока Путин и я не встретимся. И очевидно, что он не собирался идти. Он собирался бы идти, если бы я пошел. Он не шел, потому что меня там не было. Я не думаю, что произойдет, пока мы с ним не встретимся. Но мы должны решить это (войну в Украине — Ред.), потому что многие умирают», — сказал в своей привычной манере Трамп.

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Напомним, 15 мая, во время визита в Катар, Трамп заявил, что все же может полететь в Турцию. Впрочем, не сегодня, а в пятницу, 16 мая.